世界盃｜挪威球衣全歐洲斷貨　球迷通宵12小時排隊搶購

挪威將於香港時間7月12日凌晨5時迎戰英格蘭，爭奪世界盃4強席位。隨著挪威隊在本屆賽事一路爆發，力克巴西首度闖入8強，加上射手夏蘭特（Erling Haaland）人氣飆升，挪威國家隊球衣迎來瘋搶熱潮，歐洲各大官方零售商早已全面售罄。



挪威足協（NFF）坦言嚴重低估市場需求，自球衣在3月份推出以來，Nike和多數銷售點的一直處於缺貨狀態。NFF的商務總監Runar Pahr Andresen指，今年球衣訂單飆升至25萬件，較去年5萬件大增五倍。

挪威王牌前鋒夏蘭特。（Reuters）

據英國廣播公司（BBC）報道，挪威首都奧斯陸（Oslo）的Torshov Sport門店補貨開售前，出現長達600米的排隊人潮，鐵粉甚至搬椅通宵排隊12小時搶購，店家直呼從未見過如此瘋狂盛況。

由於球衣產排早已提前規劃，賽期間難以緊急擴產，官方補貨有限且未必能趕上賽事。供貨短缺之下，二手轉售市場價格暴漲，原價約100美元（約784港元）的主場球衣，最高飆至476美元（約3732港元），漲幅近四倍，客場球衣價格也翻倍飆升。