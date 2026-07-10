世界盃｜挪威球衣全歐洲斷貨 球迷通宵12小時排隊搶購
撰文：林嘉敏
出版：更新：
挪威將於香港時間7月12日凌晨5時迎戰英格蘭，爭奪世界盃4強席位。隨著挪威隊在本屆賽事一路爆發，力克巴西首度闖入8強，加上射手夏蘭特（Erling Haaland）人氣飆升，挪威國家隊球衣迎來瘋搶熱潮，歐洲各大官方零售商早已全面售罄。
挪威足協（NFF）坦言嚴重低估市場需求，自球衣在3月份推出以來，Nike和多數銷售點的一直處於缺貨狀態。NFF的商務總監Runar Pahr Andresen指，今年球衣訂單飆升至25萬件，較去年5萬件大增五倍。
據英國廣播公司（BBC）報道，挪威首都奧斯陸（Oslo）的Torshov Sport門店補貨開售前，出現長達600米的排隊人潮，鐵粉甚至搬椅通宵排隊12小時搶購，店家直呼從未見過如此瘋狂盛況。
由於球衣產排早已提前規劃，賽期間難以緊急擴產，官方補貨有限且未必能趕上賽事。供貨短缺之下，二手轉售市場價格暴漲，原價約100美元（約784港元）的主場球衣，最高飆至476美元（約3732港元），漲幅近四倍，客場球衣價格也翻倍飆升。
世界盃｜Google網頁搜夏蘭特有彩蛋：紅衣維京戰士划船出征｜有片世界盃｜加拿大總理跟挪威「搶人」：給你潛艇訂單，借我夏蘭特！世界盃｜挪威8強鬥英格蘭 兩地航空公司先上演「牙骹戰」｜有片世界盃｜挪威迎戰英格蘭前多人病倒 教練：冷氣和疲勞導致