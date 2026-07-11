世界盃｜挪威「孤獨球迷」拒跟風玩維京划船： 又蠢又不符史實

挪威隊在今屆世界盃的表現備受矚目，而「維京划船」（Viking row）的慶祝動作，更成為本屆賽事的標誌性畫面之一，但並不是所有挪威球迷都喜歡這動作。在挪威隊此前戰勝塞內加爾的比賽中，電視轉播畫面拍到，當時位於觀眾席的挪威球迷Emil Lappen在人群開始模仿划船動作時，唯獨他一動不動地坐着拒絕跟風。這一畫面迅速在網上瘋傳，他7月9日受訪時解釋，認為該慶祝動作十分愚蠢且不符史實。



Emil Lappen在9日播出的英國天空新聞（Sky news）訪問中發表上述言論，他一本正經地說：「維京人是乘船揚帆橫渡大西洋，他們不是划船（橫渡大海）。」（The Vikings sailed across the Atlantic, they didn't row）

他又指慶祝歌曲中「我們要划船橫渡大西洋」的歌詞讓他感到非常惱火，因為這完全扭曲歷史事實。

Emil Lappen指出其他球迷可以認為「維京划船」只是一個有趣的慶祝動作，但他本人就覺得這很愚蠢。他說：「我想表達不滿，而且我認為我已經成功傳達我的訊息。」

除了一眾挪威球迷外，挪威球員也曾作出「維京划船」慶祝動作。他們會面向支持者以10排形式聚集一起，一邊模仿劃槳手的動作，一邊高喊「Ro」。

面對這「維京划船」熱潮，Google近日在其搜尋頁面推出彩蛋，只要輸入挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）的名字，搜尋結果頁面下方就會出現多個紅衣維京戰士划船的動畫。