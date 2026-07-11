世界盃｜夏蘭特1日要吃6000卡　主廚空運300kg頂級挪威海鮮助備戰

【世界盃2026】挪威國家足球隊為確保球員維持最佳狀態，隨隊三名主廚直接從家鄉空運300公斤頂級海鮮及180公斤芝士至比賽現場，以滿足隊上包括怪物前鋒夏蘭特（Erling Haaland）在內所有球員的飲食需求。主廚更透露已先行返國採購新食材，要趕在8強賽前為國家隊廚房補貨。



挪威國家足球隊的三名廚師肩負餵飽全隊球員的重任，為了讓球員能吃到平常習慣的食物，他們特地空運了大量食材。

挪威國家足球隊廚師Aron Espeland。（IG@chef_aronespeland）

挪威廚師Aron Espeland表示，這次帶來的海鮮包括300公斤的挪威紅魚，還有三文魚、鱒魚、高山鱒魚、北極紅點鮭，週一還拿到大比目魚，這些都是從羅加蘭郡運來的，是品質最好的海鮮之一。

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挪威海鮮揚名國際，特別是挪威的三文魚，生活在挪威純淨、冰冷狹長的海灣，是三文魚的絕佳溫床，肉質軟嫩且油脂分布均勻。隊上有怪物前鋒夏蘭特，每天要吃下六千大卡，該如何安全健康地餵飽這些球員，廚師們責無旁貸。

Aron Espeland進一步說明，畢竟他們要在這裏待上很長一段時間，所以目標是讓球員們能有一點回家的感覺，為此特地從挪威寒冷的海岸帶來一些魚類和甲殼類海鮮，這差不多就是他們帶過來最重要的東西了。

三位主廚每天要準備4餐，球員加上官員用餐人數約70人。挪威一路挺進8強後，若能一路進到決賽，整個代表隊共需吃到216餐。外界也好奇這些魚是否還夠球員吃，挪威總教練蘇巴根（Ståle Solbakken）受訪時曾表示，這裏還有很多魚，也許他們都走了之後，大家可以來這裏吃點東西，嘗嘗挪威三文魚的味道。

挪威在世界盃16強擊敗巴西，首次擠身8強。（Reuters）

挪威來勢洶洶，主廚也在IG分享，特地先飛回國採購食材，隨後就要趕回美國，要趕在12日的8強賽前替球員們準備好食物。球場上球員激戰，球場下後勤備戰同樣馬虎不得。

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