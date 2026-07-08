中國AI模型低價攻入美企市場　DeepSeek等平台使用佔比飆升至46%

據美國消費者新聞與商業頻道網站（CNBC）7月7日報道，隨着中國人工智能（AI）模型在性能上縮小與美國領先對手的差距，且使用成本明顯更低，它們正受到愈來愈多美國公司的青睞。



報道稱，包括DeepSeek和智譜在內的中國公司近期發布的模型，被廣泛認為與Anthropic和OpenAI等美國頭部前沿系統相比極具競爭力。與此同時，許多美國AI實驗室最先進模型的詞元（token）價格卻在上漲，導致企業面臨使用該技術所帶來的意外高成本。

美國企業愈來愈愛用中國AI，其運行成本通常只有美國競爭對手的「一小部份」，但其性能「接近美國頂尖前沿模型」。（示意圖/Getty）

數據顯示，自2月8日以來，通過可訪問多種AI模型的平台OpenRouter，美國企業在中國AI模型上使用的詞元佔比每周均超過30%，最高時達到46%。而過去12個月的平均佔比僅為11%，2025年上半年更是低至4.5%。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的研究員Kyle Chan對CNBC表示：「隨着AI成本飆升，中國AI模型現在對美國公司尤其有吸引力。以前美國公司優先考慮採用AI，無論什麼模型都行，現在它們對成本更加關注了。」

他進一步表示，雖然中國模型的運行成本通常只有美國競爭對手的「一小部份」，但其性能「接近美國頂尖前沿模型」。他估計，目前中國模型落後美國頂尖競爭對手「六到九個月」。

AI初創公司Lindy在6月就將其全部流量從Anthropic的Claude模型轉向DeepSeek。該公司CEO表示，此舉將在數月內為公司節省數百萬美元：「我們做到了，你可以看到成本曲線急劇下降，簡直是斷崖式下跌。」

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在允許開發者部署和運行應用程序及網站的平台Vercel上，DeepSeek在5月至6月期間的網關詞元佔比也有所上升。

Vercel的智能體基礎設施主管Harpreet Arora還告訴CNBC，智譜於6月發布GLM-5.2已成為在2026年追蹤的所有模型中採用速度最快的模型：「在發布後的首個完整周內，日詞元量增長了約27倍，使用它的客戶數量增長了約80倍。」

「價格才是關鍵。」Arora說：「當一項任務不需要最好的模型時，團隊就會開始選擇價格最低且足夠好的模型，而最近來自中國的模型浪潮正在贏得這種競爭。」

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美媒指出，在中國開源和開放權重模型興起之際，美國政府正日益尋求監管其最強大的AI模型，並考慮阻止海外替代方案的快速採用。

OpenRouter負責數據和分析的分析師告訴CNBC，中國的開源模型比Anthropic和OpenAI的模型便宜60%至90%。在面向受監管行業的AI代理平台LaunchLemonade上，Claude和ChatGPT仍佔主導，但GLM5.2已進入該平台前五名。

「我們看到愈來愈多的公司傾向於使用更便宜的、可以自行控制和調整的AI技術棧，鑑於開源和開源權重模型的現狀，這通常意味著選擇中國的方案。」Hugging Face的機器學習主管Yacine Jernite告訴CNBC。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】