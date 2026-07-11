委內瑞拉地震增至4118死　首都卡拉卡斯再傳3級餘震

委內瑞拉政府7月10日最新通報，雙強震已造成4118人罹難、16740人受傷，另有數千人下落不明。同日，當地再傳餘震，首都卡拉卡斯（Caracas）市中心發生3.0級地震，再引發當地民眾恐慌。



儘管官方救援團隊已停止倖存者搜尋行動，但罹難者家屬仍持續在廢墟中搜救親人，希望找回遺體妥善安葬。

據聯合國減少災害風險辦公室（UNDRR）評估，房屋與基礎設施直接損失高達370億美元（約2900億港元）。委內瑞拉本身深陷長期經濟危機，公共服務體系殘破，導致災後重建難度極高、工程龐大。

2026年7月3日，無人機拍攝的畫面顯示，委內瑞拉拉瓜伊拉在6月24日地震後滿目瘡痍，建築物損毀嚴重。（Reuters）

面對嚴峻災情，聯合國發起緊急救援號召，擬籌集近3億美元（約24億港元）經費，支援130萬受災民眾。委內瑞拉代總統羅德里格斯（Jorge Rodriguez）亦對外求援，請求英國解凍遭制裁扣押的約30噸黃金及海外資產，投入災後復原工作，並為政府救災應對措施辯護。

此外，不少民眾不滿政府在災初應對遲緩、救災不力。