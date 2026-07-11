朝鮮公布軍方高官貪腐事件　金正恩強調廉潔要求加強反貪

朝鮮領導人金正恩7月10日出席黨政軍聯合會議，他聽取會議通報並譴責以高級軍官朴喜哲為首的集團腐敗事件，表示已免除對方職務及移交執法部門，強調官員應廉潔奉公，銘記黨的紀律，還要求加強反貪規模。



朝中社報道指出，朴喜哲挑戰黨的紀律強化路線，濫用組織權和人事權，營私舞弊、非法攬財，對人民軍加強幹部隊伍建設、提升戰鬥力、健全軍風造成了嚴重危害。朴喜哲腐敗行為的危險性和危害性超乎想像，是特大犯罪。

2026年5月6日，金正恩視察一間「重要軍工企業」，並考察火炮生產情況。（朝中社）

金正恩表示，腐敗事件是針對黨的建設紀律路線的政治犯罪，也是蓄意侵吞和掠奪國家及人民利益的行為，他強調如果不持續對幹部加強教育和約束，就不能防止腐敗行為，這是此次事件的教訓，並補充朝鮮勞動黨中央委員會將不斷加大旨在幹部隊伍精銳化的組織思想攻勢、根除營私舞弊的法律鬥爭規模。

朴喜哲被解職前在朝鮮人民軍總政治局擔任組織副局長，今次朝中社報道貪腐案，以及金正恩公開譴責高官的情況均是十分罕見。