澤連斯基宣布設「遠程打擊」司令部 俄彈道導彈襲烏克蘭2死19傷
撰文：韓學敏
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於7月11日晚間講話中宣布，在武裝部隊內設立「遠程打擊」司令部，集中資源削弱俄羅斯作戰能力。與此同時，俄軍周六凌晨以彈道導彈及無人機猛襲烏克蘭，造成2人死亡、19人受傷，其中首都基輔11人受傷。
澤連斯基稱，該司令部將「100%聚焦可用資源，進一步壓縮俄方開戰能力」。烏軍近期幾乎每日打擊俄境能源基建，周五先後襲擊克拉斯諾達爾伊爾斯基煉油廠、列寧格勒烏斯季盧加煉油綜合體及羅斯托夫油碼頭。
烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi）表示，周五在亞速海擊中10艘油輪，近五日近50艘燃料船受損，指「俄影子艦隊正在縮水」。俄被迫暫停頓河至亞速海航道，專家指或影響該區近四分之一小麥出口；俄國內汽油產能跌至約65%，克里米亞燃料危機持續數週，此前俄羅斯已禁柴油出口。
俄軍週六凌晨向烏方發射6枚彈道導彈、6枚巡航導彈及121架無人機，烏軍擊落至少2枚巡航導彈及111架無人機，但因愛國者系統彈藥嚴重短缺，過去一個月幾乎難以攔截彈道導彈。基輔市軍管稱非住宅樓、辦公樓、變電站起火，住宅窗戶震碎；全烏11處遇襲。本月以來基輔及周邊已死逾60人。
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