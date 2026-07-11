澤連斯基宣布設「遠程打擊」司令部　俄彈道導彈襲烏克蘭2死19傷

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於7月11日晚間講話中宣布，在武裝部隊內設立「遠程打擊」司令部，集中資源削弱俄羅斯作戰能力。與此同時，俄軍周六凌晨以彈道導彈及無人機猛襲烏克蘭，造成2人死亡、19人受傷，其中首都基輔11人受傷。



澤連斯基稱，該司令部將「100%聚焦可用資源，進一步壓縮俄方開戰能力」。烏軍近期幾乎每日打擊俄境能源基建，周五先後襲擊克拉斯諾達爾伊爾斯基煉油廠、列寧格勒烏斯季盧加煉油綜合體及羅斯托夫油碼頭。

2026年7月11日，在俄羅斯襲擊烏克蘭期間，烏克蘭基輔的居民正從被俄羅斯飛彈襲擊損壞的公寓窗戶上取下玻璃碎片。（Reuters）

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi）表示，周五在亞速海擊中10艘油輪，近五日近50艘燃料船受損，指「俄影子艦隊正在縮水」。俄被迫暫停頓河至亞速海航道，專家指或影響該區近四分之一小麥出口；俄國內汽油產能跌至約65%，克里米亞燃料危機持續數週，此前俄羅斯已禁柴油出口。

俄軍週六凌晨向烏方發射6枚彈道導彈、6枚巡航導彈及121架無人機，烏軍擊落至少2枚巡航導彈及111架無人機，但因愛國者系統彈藥嚴重短缺，過去一個月幾乎難以攔截彈道導彈。基輔市軍管稱非住宅樓、辦公樓、變電站起火，住宅窗戶震碎；全烏11處遇襲。本月以來基輔及周邊已死逾60人。