俄羅斯：已佔領頓涅茨克關鍵市 烏克蘭無人機襲聖彼得堡石油碼頭
撰文：洪怡霖
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）7月4日聽取俄軍彙報後稱，俄羅斯攻下頓涅茨克（ Donetsk ）康斯坦丁諾夫卡是解放頓涅茨克全境的關鍵，這是消滅烏軍部隊的第一階段，也是非常重要的階段。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）則否認並駁斥這是謊言。
澤連斯基4日與德國總理默茨通話時打趣道，如果康斯坦丁諾夫卡目前處於俄羅斯的控制之下，那麼普京肯定不會介意在那與自己見面，並找到外交解決方案來終結戰爭。他說：「當然，這不是真的。這只不過是俄羅斯為了製造一些新聞而編造的另一個謊言。」
普京強調，在俄軍猛烈攻勢下，烏軍節節敗退且傷亡慘重，俄軍在特別軍事行動區繼續牢牢掌握戰略主動權。他還說，最近，盧甘斯克的「解放」工作已全面完成。在頓涅茨克、扎波羅熱州和赫爾松州境內，對烏軍部隊的殲滅行動仍在繼續。
俄羅斯聖彼得堡市政府新聞處4日還表示，俄羅斯防空系統已擊退無人機對聖彼得堡的襲擊，敵軍攻擊石油碼頭，襲擊後果已被消除。同日，澤連斯基在Telegram證實，是烏克蘭國防軍襲擊為俄羅斯戰爭賺錢的港口石油基礎設施。
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