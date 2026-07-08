摩納哥爆炸案疑犯基輔被殺　烏克蘭拘2人：本國軍情人員擅自行動

歐洲袖珍國摩納哥上月發生一宗疑似針對烏克蘭裔富商葉爾莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev）的爆炸案，涉事女疑犯Anastasiia Berezovska於7月6日晚被人發現陳屍基輔附近。烏克蘭當局翌日表示，他們就這宗謀殺案逮捕了兩人，其中包括一名烏克蘭國防部情報總局（HUR）人員以及一名前執法人員。前者已承認罪行，並指他是擅自行動，一切舉動皆未有向上級匯報。



路透社7日報道，烏克蘭總檢察長辦公室在社交媒體Telegram上發聲明，稱Anastasiia Berezovska的屍體被發現時，其頭部有槍傷，附近也有手槍彈殼。

聲明指，兩名謀殺案疑犯在Anastasiia Berezovska於1日返回烏克蘭後與她取得聯繫，並多次向後者的加密貨幣和銀行帳戶轉帳。

歐洲袖珍國摩納哥（Monaco）2026年6月29日晚發生一單疑似針對烏克蘭裔富商葉爾莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev）的「蓄意實施」爆炸案。（Reuters）

該軍情人員已承認他與涉案前執法人員殺害了Anastasiia Berezovska，並表示自己沒有向上級匯報他與後者接觸及轉移資金等行為，所有行動都是他擅自決定。

聲明還補充指，當局在搜查該前執法人員的住所時，發現了一個類似酷刑室的地下室房間。

這張路透社於2026年7月3日獲得且未註明日期的照片中，摩納哥爆炸案疑犯Anastasiia Berezovska正在行走。（Reuters）

Anastasiia Berezovska此前因涉及摩納哥爆炸案，而被國際刑警組織（Interpol）發布紅色通緝令（Red Notice）追捕，指控她犯下企圖謀殺及意圖利用爆炸裝置危害公共安全等罪行。