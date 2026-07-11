特朗普政府放寬對阿聯酋出口限制　民主黨議員質疑涉利益輸送

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府7月10日宣布取消對阿聯酋的部份出口管制，允許它購買美國先進武器和電腦晶片，以肯定該國作為美國重要防務夥伴的地位，以及它在推進美國家安全利益和美國對伊朗軍事行動方面的作用。



美國商務部10日說，阿聯酋政府和獲批准的企業今後可無須申請許可，出口、再出口和境內轉移美國先進武器。這些武器涵蓋無人機、部份商用衛星和太空船，可用於石油、天然氣和核電生產的兩用物資，以及先進的人工智能（AI）晶片和服務器。

不過，這項決定引發美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）的強烈批評。她指責特朗普政府向與特朗普存在密切財務關係的阿聯酋企業提供優惠待遇。

2025年5月16日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump）在中東行的最後一站出席一個商業論壇。（Reuters）

沃倫說，阿聯酋國家安全顧問Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan去年收購特朗普及家族共同創立的加密貨幣公司World Liberty Financial（WLFI）的49%股權，讓特朗普賺得約2.6億美元（約20億港元）。

在這筆交易完成幾個月後，特朗普批准向阿聯酋出售50萬枚先進晶片，如今商務部又進一步放行，讓Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan掌控的阿聯酋AI集團G42可無須准證購買高端晶片。

美國官員擔心阿聯酋與中國關係密切，可能導致敏感技術轉移至中國，所以此前一直限制向阿聯酋出售先進晶片技術。

2026年6月16日，美國總統特朗普在法國埃維昂萊班出席七國集團（G7）峰會期間，與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）舉行雙邊會唔。（Reuters）

英媒去年報道，美國情報機構2022年獲得情報顯示，G42曾向中國提供技術，讓中方利用這些技術延長某些導彈系統的射程。G42強烈否認這些指控。

美國民主黨人已呼籲舉行聽證會並展開調查，審查阿聯酋對特朗普家族加密貨幣業務的投資，以及特朗普決定讓阿聯酋獲得美國部份最敏感技術的做法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

