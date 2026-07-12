《紐時》披露新空軍一號安全疑慮　涉事記者遭特朗普政府傳喚作證

美國《紐約時報》7月11日報道，該報此前披露新款空軍一號的安全疑慮後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已向該報4名涉事記者發出傳票，要求他們於15日前往曼哈頓的聯邦大陪審團，就「涉嫌違反聯邦刑法一事」作證。



報道稱，被美國司法部傳喚的記者分別是巴恩斯（Julian E. Barnes）、利普頓（Eric Lipton）、泰帕格（Tyler Pager）和施米特（Eric Schmitt），又指聯邦探員已將部份傳票直接送至記者的家中。

《紐約時報》委任律師麥克勞（David McCraw）在聲明中表示：「聯邦執法人員出現在新聞記者的家門口，應該會震驚任何相信憲法及其所保障新聞自由的美國人的良知。」

2026年7月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）搭乘新款空軍一號專機抵達美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（Reuters）

美國司法部發言人在發給路透社的聲明中，既未證實也未否認發出傳票一事，但表示政府並非針對記者，而是擔心有人泄露機密資訊。

有知情人士向美媒透露，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）10日在白宮與官員會面，討論有關新款空軍一號安全問題遭曝光的調查後，記者們便收到傳票。

2026年6月19日，美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，總統特朗普（Donald Trump）為新空軍一號（Air Force One）揭幕。（Reuters）

據《紐約時報》此前的報道，新款空軍一號因改裝進度急促，未完成全套安全升級，包括缺失舊機型必備的導彈防禦、反制與專業通訊設備等。