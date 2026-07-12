伊朗阿曼外長會晤談霍爾木茲　美媒：阿曼倡把航道管理權一分為二

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）和阿曼外交大臣Sayyid Badr Albusaidi於7月11日在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）會晤，討論有關讓船隻安全通過霍爾木茲海峽的安排。美媒引述消息人士指，阿曼已起草一份提案，計劃透過設立兩條航道路線來管理海峽的交通，一條將恢復到伊朗戰爭前的自由航行狀態，另一條則會給予伊朗批准船隻能否通行的管理權。



路透社11日引述阿曼國家通訊社（ONA）稱，兩人討論了最近外交事態發展及其帶來的影響，以及應如何確保霍爾木茲海峽的航行自由與安全，雙方同意繼續在「技術和政治層面」進行會談。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）和阿曼外交大臣Sayyid Badr Albusaidi於7月11日在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）會晤。（網絡圖片）

據該消息人士提到的提案，兩條航道都將繼續開放。途經阿曼領海的南部航道將允許恢復到戰前狀態的自由航行。

然而，船隻途經伊朗領海的北部航道前，則需要事先獲得伊朗的批准，但不會徵收通行費。

這張於2026年7月1日在阿曼拍攝的照片中，可以看見有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

不過，消息人士稱，該提案尚未獲最終敲定。