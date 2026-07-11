美媒：衛星圖揭伊朗疑重建核設施　恐違背美伊諒解備忘錄

美媒7月10日根據由衛星影像供應商Vantor獲取的影像資料分析，稱伊朗可能正在試圖重建核設施，並指伊朗做法或違反與美國在6月所達成的諒解備忘錄。



報道根據對比6月底至7月初拍攝的衛星圖片，發現伊朗正逐漸重建一座位於德黑蘭東南部，其名為Taleghan 2的核設施。報道引述專家表示，該處核設施存放用於核武的爆炸材料。

涉事核設施在今年以色列聯合美國對伊朗發動襲擊後的3月11日以及3月24日至4月1日之間，分別兩度遭襲，並受到嚴重損傷，而襲擊後留下的多處深坑，正進行修復與重建工作。

美媒2026年7月10日指，伊朗疑正重建核設施，圖為科學與國際安全研究所針對相關衛星圖片分析現場施工情況（ISIS）。（Institute for Science and International Security）

美國與伊朗在6月17日達成諒解備忘錄，當時伊朗表示不會取得或發展核武器。

報道則引述6月21日拍攝的影像顯示，在被懷疑為地下核設施的鎬山（Pickaxe Mountain），現場有車輛進出隧道，鎬山位於納坦茲核設施附近，而當時該諒解備忘錄仍處於有效狀態，質疑德黑蘭是否違背諒解備忘錄。