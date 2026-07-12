伊朗據報在霍爾木茲向船開火示警　宣布關閉海峽　美軍再發動空襲

伊朗國家電視台（IRIB）7月12日引述伊朗革命衛隊海軍，指一艘試圖在霍爾木茲海峽沿著未經伊方批准航線航行的船隻遭開火示警及攔截。為此，革命衛隊海軍宣布關閉海峽，沒有任何船隻可通行，直至另行通知以及美國停止干涉中東地區為止。美國中央司令部（CENTCOM）其後宣布，對德黑蘭方面發動本週第三輪空襲。



據報道，革命衛隊海軍12日發聲明稱，多艘船隻無視警告，擅自改變航向，拒駛入指定航線，其中一艘船甚至關閉所有定位系統，伊方開火示警後遭勒令其停航。

這張於2026年7月1日在阿曼拍攝的照片中，可以看見有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

革命衛隊海軍稱，外國干涉和企圖為在海峽開闢被前者稱為「非法路線」的行為，將受到堅決回應，並指如果「敵人」以此事作為藉口作出任何不當舉動，必將遭到「嚴厲回應」。

美國中央司令部表示，伊朗革命衛隊此前襲擊一首懸掛塞浦路斯國旗、正在霍爾木茲海峽航行的GFS Galaxy號貨櫃船，造成一名船員失蹤。由於船隻起火且機艙嚴重受損，船隻無法繼續航行。

美國中央司令部再次批評伊朗襲擊商船，沒遵守美伊此前簽署的諒解備忘錄，指美方因此將繼續削弱伊朗襲擊通過海峽的商船的能力，並使伊方付出沉重代價。

2026年3月2日，插圖中出現3D打印的油桶、抽油機以及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuters）

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）和阿曼外交大臣Sayyid Badr Albusaid此前在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）會晤，討論了最近中東外交事態發展及其帶來的影響，以及應如何確保霍爾木茲海峽的航行自由與安全。

伊朗半官方媒體法爾斯通訊社（Fars News Agency）11日亦曾引述消息人士指，伊朗尚未擬議與美國進行談判，除非美國率先改變現行立場，否則不會有任何談判。