美軍空襲伊朗過百目標　伊方稱攻擊約旦基地　 阿聯酋攔截伊導彈

阿聯酋7月12日（週日）表示，其防空系統正在攔截伊朗來襲的導彈和無人機。卡塔爾和巴林亦提高安全警戒級別，並敦促居民尋找掩體。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）則於同日表示，一艘貨櫃船在阿曼附近海域，船尾受損並引發火災後，船員棄船逃生。



綜合外媒報道，阿聯酋國防部表示，防空系統正積極攔截來自伊朗的導彈與無人機，並指出全國各地聽到的爆炸聲，是防禦系統攔截這些導彈所造成。

卡塔爾內政部表示，目前安全威脅等級很高，並敦促民眾待在家中或其他安全地點，避免不必要的旅行。巴林內政部亦指，已啟動空襲警報，並敦促民眾保持冷靜，前往最近的安全地點。

英國海事貿易行動辦公室在一份更新後的通報中表示，已接獲軍方當局及該船安全官的通報，指出船員已棄船，目前身處救生艇上，並補充説明當局正在繼續調查此事。

在伊朗伊斯蘭革命衞隊（IRGC）襲擊一艘懸掛塞浦路斯國旗、途經霍爾木茲海峽的貨櫃船後，美軍周日對伊朗發動新一輪空襲。美國中央司令部在社交平台X發文，稱美軍攻擊伊朗140個目標，包括伊朗導彈及無人機基地、海軍戰力、彈藥儲存設施、通訊網絡，以及海岸監視位置等。

伊朗國營傳媒則引述伊斯蘭革命衛隊指，德黑蘭方面聲稱利用多枚彈道導彈攻擊約旦哈桑王子空軍基地（Prince Hassan Air Base），破壞控制及指揮中心、無人機儲存庫，並警告美國進一步攻擊將導致伊朗更強硬的回應。