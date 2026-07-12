紐約舉辦世紀婚禮　市長：Taylor Swift自付警員加班費逾百萬

美國流行天Taylor Swift與美式足球明星Travis Kelce本月3日在紐約麥迪遜廣場花園（MSG）舉行大型婚禮。紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）證實，她已支付超過16萬美元，以涵蓋活動許可及警方保安等相關公共資源支出。



據報道，Taylor Swift婚禮邀請約1,000名賓客，明星陣容堪比奧斯卡。為保障兩人及賓客私隱，婚禮及前一晚的綵排晚宴均有大量警力於現場戒備，周邊部分街道設置路障封閉。紐約每日新聞（New York Daily News）早前報道披露至少有150至200名警員到場。

曼達尼於周五（10日）見媒體時被問及Taylor Swift是否自掏腰包確保額外警力，他表示當局於婚禮數日前簽發許可，而Taylor Swift則為婚禮和相關支援服務支付16萬美元（約125萬港元）。

紐約市今夏接二連三迎來大型盛事，包括舉辦慶祝建國250周年儀式、迎來世界盃賽事，以及慶祝NBA球隊紐約人（New York Knicks）53年來首奪總冠軍等。Taylor Swift在此繁忙時期舉行大型婚禮，惹來外界批評，更有國會議員要求其自行承擔警員加班費用，強調不應由紐約納稅人「埋單」。

有執法部門人員估計，包括福利支出在內，一名警員平均每日需要政府支付800美元（約6,270港元），而Taylor Swift婚禮的警力規模可耗費高達12至16萬美元公帑。