Taylor Swift「婚禮空氣」賣39萬元　現場垃圾被打包成紀念品出售

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce剛於紐約舉行世紀婚禮，沒想到婚禮現場的廢棄物竟被放上網售賣，甚至連「空氣」都成了搶手貨！



其中，最引人矚目的是一袋標榜從婚禮現場搭建餐廳中收集到的「紀念空氣」，最終竟成功以4萬9999美元（約39萬港元）的天價成交，引發全網熱議。

Taylor Swift（左）與Travis Kelce（右）剛於紐約舉行完世紀婚禮，沒想到現場垃圾竟被售賣，連空氣也變成搶手貨。（Reuters）

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Taylor Swift的婚禮剛落下帷幕，許多創意商品便迅速出現在網上。

有網民發現，在拍賣及購物網站eBay上，竟然有人公開拍賣聲稱是在Taylor Swift婚禮期間收集到的「餐廳紀念空氣」。這袋空氣明碼標價近5萬美元。

除了天價「紀念空氣」外，婚禮現場周邊的碎布料、廢棄汽水罐拉環等垃圾，也被打包成紀念品出售，單件售價約25美元（約196港元）。

令人意想不到的是，這些以「紐約垃圾」為主題的收藏品受到了熱烈追捧，目前庫存已顯示即將售罄。據悉，這些商品的背後是一個借婚禮炒作熱度的藝術活動，由藝術家Justin Gignac操盤，意在利用婚禮的話題性進行創意營銷。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】