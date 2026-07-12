33歲華裔女拉斯維加斯騙婚至少14男　詐取逾30萬美元賭資

一33歲華裔女子陳嘉穎（音譯）為籌集賭資，在美國拉斯維加斯（Las Vegas）與至少14名男子結婚，並以幫助在中國生病的親戚為由，向受害者索要共錢財逾30萬美元。該名女子目前已承認兩項重罪指控。



根據2024年的一份警方報告，陳嘉穎在2019年3月至2024年5月期間，向美國克拉克縣婚姻登記處提交14項結婚申請，其中7項獲簽發結婚證明。其後於2026年6月再以化名「Vicky Liang」提交8份申請，再獲7張證書，累計結婚次數達14次。

陳嘉穎2024年一度被捕並被控重婚和偷竊罪，惟在繳交保釋金獲釋後銷聲匿跡，最終於今年6月再次被捕。

據指，陳嘉穎通過社交平台結識男性並提出結婚，然後以照顧在中國生病的親屬為由索要錢財，一旦收到錢後就會斷絕與受害者的所有聯繫。其中一位受害者為幫助其「同父異母的妹妹」給該女子2萬美元（約15.7萬港元）。

陳嘉穎還持有偽造的美國護照和內華達州駕照。據警方及克拉克縣婚姻登記處表示，她透過使用偽造身分證件並在申請表上虛報資料，得以多次結婚。截至上月，她仍同時與6名不同人士保持婚姻關係；至少有一名男子在得知她另有其他丈夫後申請解除婚約。

《拉斯維加斯評論報》報道稱，陳嘉穎已承認重婚罪及以欺詐手段獲取逾10萬美元錢財的罪名。