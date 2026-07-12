美國大峽谷泛舟遊客染「神秘怪病」　全身痛如骨裂　官方緊急調查

美國知名景點大峽谷（Grand Canyon）驚爆集體感染神秘怪病！近日一群泛舟（Rafting、Drift）愛好者在大峽谷當地的科羅拉多河（Colorado River）進行漂流活動後，不幸集體患上一種原因不明的神秘疾病。患者不僅出現嚴重的細菌感染、膝蓋腫大，甚至形容「全身痛到像骨裂」、「坐着就像在進行高強度重訓」，症狀讓當地醫生百思不解，目前美國國家公園管理局（NPS）已介入，並啟動調查。



坐着也像在狂練重訓！泛舟遊客崩潰：我病了好幾週

根據美國全國廣播公司（NBC）報道，一個月前才在大峽谷科羅拉多河參加泛舟漂流的男子瓦佩特（Matthew Waples）表示，自己已經被這場怪病折磨了好幾週。

美國知名景點大峽谷（Grand Canyon）驚爆集體感染神秘怪病。（示意圖/unsplash@loriayre）

美國知名景點大峽谷 常有泛舟愛好者前來漂流：

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「我的身體狀況簡直糟糕透頂！」瓦佩特痛苦地向媒體解釋他的離奇症狀：「我試着向別人形容那種感覺，我的意思是，即使我除了坐着以外甚麼都沒做，但感覺就像我每天都進行了極高強度的重訓鍛煉，全身酸痛不堪。」

膝蓋嚴重細菌感染！Facebook社團爆集體中鏢「疑基孔肯雅熱」

瓦佩特透露，這場噩夢最初是從膝蓋的嚴重細菌感染開始，當時他的整個膝蓋突然莫名腫脹變形，最後被緊急送醫接受靜脈注射抗生素，並連續服用了兩種不同的口服抗生素完成整個療程，才勉強控制住腿部的感染。然而，雖然細菌感染壓下來，但隨之而來的「類流感劇痛與疲憊」卻持續了數週，讓為他診治的醫療團隊完全找不到病因。

可怕的是，瓦佩特並非唯一受害者。在Facebook知名社群「大峽谷私人船艇愛好者（Grand Canyon Private Boaters）」中，近期湧入大量漂流者描述幾乎一模一樣的神秘症狀。許多泛舟遊客驚恐表示，這種全身劇痛的感覺，簡直與俗稱「骨痛熱症」的基孔肯雅熱（Chikungunya，又稱屈公病）或登革熱類似，質疑當地的水源或蚊蟲叮咬藏有未知的致命病原。

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驚動公共衛生辦公室！美官方緊急啟動調查

恐慌潮蔓延驚動美國官方。國家公園管理局（NPS）在給NBC的最新聲明中證實：「國家公園管理局已經注意到此次具體的漂流行程，以及在大峽谷漂流社區網站、Facebook貼文中描述的大量疾病報告。」官方強調，目前已由「國家公園管理局公共衛生辦公室」親自牽頭，與相關公共衛生合作夥伴協調並展開大範圍調查。

由於調查仍在進行中，國家公園管理局目前拒絕就該神秘病情的嚴重程度、或可能的診斷結果發表任何評論。目前包括瓦佩特在內的多名泛舟遊客，正在等待實驗室的最新檢測結果。

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