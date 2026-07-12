伊朗再宣布封鎖霍爾木茲海峽　美軍斥不實：準備好確保通航

美伊12日加大互襲，卡塔爾、阿聯酋等多個國家通報遭遇襲擊。伊朗聲稱再次封鎖霍爾木茲海峽，美方則堅稱海峽仍然開放，並指已準備好確保自由通航。



伊朗波斯灣海峽管理局12日在社交媒體發佈公告稱，霍爾木茲海峽目前無法通行。待局勢平靜後，將恢復審核海峽通行申請，並按計劃發放必要的許可證。美軍則在社交平台發文斥伊朗方面封鎖海峽的說法不實，表示海峽對所有合法船隻開放。

美軍聲明指：「儘管伊朗進行無端侵略、騷擾、威脅和武斷聲明，美軍已部署就位並準備就緒，以確保航行自由。」

美國總統特朗普（Donald Trump）亦在接受接受NBC《Meet the Press》節目專訪時表示，霍爾木茲仍然開放。

2026年6月25日，從阿曼穆桑代姆（Musandam）拍攝的霍爾木茲海峽船隻。 （Reuters）

美國中央司令部（CENTCOM）2026年7月7日宣布，美軍已對伊朗發動了一系列打擊，並指相關行動是對伊朗在霍爾木茲海峽襲擊3艘船隻的回應。圖為城市阿巴斯港（Bandar Abbas）在美軍宣布發動襲擊期間發生爆炸。（X@HormuzLetter）

約旦、科威特、阿曼、卡塔爾、巴林和阿聯酋均通報領土遭伊朗導彈和無人機襲擊。美軍早前聲稱卡塔爾有3人遭碎片擊中受傷，包括一名兒童；阿聯酋及巴林分別偵測及攔截到來自伊朗的空襲。

美國中央司令部表示，伊朗革命衛隊此前襲擊一首懸掛塞浦路斯國旗、正在霍爾木茲海峽阿曼海岸附近航行的GFS Galaxy號貨櫃船。阿曼同日稍晚表示23名船員已經獲救。

伊朗國家電視台（IRIB）7月12日引述伊朗革命衛隊海軍，指一艘試圖在霍爾木茲海峽沿着未經伊方批准航線航行的船隻遭開火示警及攔截。

阿曼已召見伊朗大使抗議，美國駐阿曼大使館呼籲當地國民就地避險。卡塔爾建議所有船隻暫停活動。