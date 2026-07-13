伊朗報章列復仇刺殺名單　特朗普及內塔尼亞胡等13人上榜

伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）揚言要為父親、已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）復仇後，伊朗有報紙刊出13人的復仇刺殺名單，包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）被描繪成身穿囚服、頭上標有靶心。



2026年7月11日，保守派報章《人民日報》（Hamshahri）在官網上載「刺殺名單」，包括美國總統特朗普（Donald Trump） 和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）被描繪成身穿囚服、頭上被標有靶心。 （Hamshahri圖片）

德黑蘭市政府旗下的保守派報章《人民日報》（Hamshahri）於11日晚在官網上載「刺殺名單」，各人均身穿橙色囚衣。美國方面除有特朗普，還有美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、防長赫格塞思（Pete Hegseth）、美軍中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）、美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）。

以色列方面則除及內塔尼亞胡，還有防長卡茨（Israel Katz）、外長薩爾（Gideon Sa’ar）、以軍總參謀長紮米爾（Eyal Zamir）。其餘則為、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni ）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏），以及德國總理默茨（Friedrich Merz）。不過，該名單周日（12日）並未刊登在報章紙本版。

圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

穆傑塔巴9日的書面致辭稱，哈梅內伊遭到不公正的手段殺害，以身殉道，他誓言為父報仇。他向「兇手」揚言，「復仇行動無論如何都會得以實施，不久之後，世界各地心懷自由的人們，都將各自承擔這項神聖使命中的一份責任」。

特朗普10日在社交媒體發文說，美軍已將1,000枚導彈瞄準伊朗，若伊朗暗殺他或暗殺未遂，將增至數千枚導彈隨即發射。