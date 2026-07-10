歐洲熱浪｜羅浮宮再因高溫縮短開放時間　德國5000死八成逾75歲

歐洲各國熱浪持續。法國羅浮宮7月9日發表公告稱，鑑於新一輪高溫天氣來襲，館內部分區域溫度攀升影響遊客參觀，故決定在當地周五至下周一的閉館時間，由原來的下午6時提早至下午4時，觀眾的最後入場時間亦相應提早至下午2時。



羅浮宮周四表示，近期博物館面臨強烈的高溫和日照，館內展覽空間的部分區域溫度升高，無法保證遊客和工作人員的舒適度，尤其在參觀人員密集的下午時段，熱量積聚更為明顯。

羅浮宮上月也曾因高溫天氣提前閉館時間。當地本輪高溫天氣預計至少持續至下周二，館方正密切監測溫度，並根據實際情況調整展廳開放時間。

法國羅浮宮7月9日發表公告稱，因應高溫天氣決定在當地周五至下周一的閉館時間，由原來的下午6時提早至下午4時。（Reuters）

在德國，德國疾控機構羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institut ，RKI）周四公佈，全國今年已錄得約5120宗高溫相關死亡病例，其中絕大部份出現在6月下旬，當時的平均氣溫遠超攝氏20度。RKI指，死亡個案中約4270宗為75歲及以上的老年人，佔逾80%；女性死亡人數多於男性，主因是女性在老年人群體中的比例較高。

西班牙錄得攝氏44度 巴塞隆那創112年來最高溫

西班牙方面，多地氣溫突破44度。其中，巴塞隆那創下攝氏40.5度的歷史高溫，創下112年來最高溫紀錄。

西班牙國家氣象局（AEMET）已對加泰隆尼亞和華倫西亞部分地區發布最高等級紅色高溫警報，巴塞隆那等大片地區則維持橙色警戒，提醒民眾避免長時間暴露在烈日下。

熱浪也持續向北擴散。英國衛生安全局（UKHSA）已針對英格蘭多個地區發布黃色及橙色高溫健康警報，氣候專家指出，在人為氣候變遷影響下，歐洲極端熱浪的強度、持續時間及發生頻率持續增加。