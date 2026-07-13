澤連斯基撤換就任不足一年總理　烏克蘭政府再迎大換血

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月12日表示，他已提議撤換現任總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）。根據烏克蘭法律，總理辭職須經國會批准，同時意味着政府總辭。



路透社報道，澤連斯基周日於社交平台X上說：「我感謝她擔任總理時明確、穩健且有效率地工作，感謝她多年來於烏克蘭團隊卓有成效的服務。我已提供她機會，讓她領導一個全新且重要的領域，涉及與一個關鍵夥伴的關係。」他補充道，期待能與國會議員一同對烏克蘭政府進行相關調整。

澤連斯基指，為了「確保新政治戰略的推行」，政府有必要調整，惟他未有進一步透露細節。

2026年2月25日，烏克蘭基輔，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

經濟學家出身的斯維里登科，曾擔任澤連斯基辦公室副主任一年，並擔任負責經濟發展和貿易的副總理4年。去年7月，她被任命為烏克蘭總理。澤連斯基並未具體說明她的新職位或其接任人選，但表示執法機構高層同樣會有人事異動。

有消息指，潛在繼任人選包括斯維裡登科的前任、能源部長什梅加爾（Denys Shmyhal）；國防部長費奧多羅夫（Mykhailo Fedorov）；以及國家能源公司（烏克蘭石油天然氣公司）總裁 Serhiy Koretskyi。

另有反對黨國會議員透露，斯維里登科很可能會出任駐美國大使。