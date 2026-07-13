美國再打擊伊朗　首次出動海上無人艇

美國中央司令部（CENTCOM)）說，美軍已完成對伊朗的第四輪打擊。美軍使用精確制導彈藥打擊了伊朗多個地點的數十個目標。



路透社報道，美國中央司令部周日（7月12日）深夜發表聲明說，此次空襲使用了美國戰鬥機、海軍艦艇、單向攻擊無人機和單向攻擊海上無人艇，打擊目標包括伊朗的軍事防空系統、海岸雷達站、導彈、無人機設施以及小型船隻。

其中，單向攻擊海上無人艇是首次投入使用。

新華社引述伊朗媒體13日報道，位於約旦、巴林和科威特的美軍基地發生爆炸。

報道稱，美軍在約旦的一個空軍基地及位於巴林的美國第五艦隊駐地均傳出劇烈爆炸聲。隨後，駐科威特美軍基地發生爆炸，伊拉克邊境地區能夠聽到爆炸聲。

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門在社交媒體上發表聲明說，作為對美軍襲擊的回應，伊朗向位於約旦的美軍空軍基地發射了導彈和無人機，致基地燃料庫和彈藥儲存設施起火燃燒。

與此同時，巴林內政部在社交媒體上說，巴林拉響防空警報。

伊媒報道，伊朗動用無人機襲擊了位於巴林的美軍第五艦隊，包括其「愛國者」導彈系統，以回應美國對伊朗南部的襲擊。圖為美軍部署在德國的「愛國者」導彈系統，攝於6月6日。(Reuters)

另據《紐約時報》報道，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）為伊朗襲擊波斯灣美方目標的行為辯護，稱這些襲擊是合法的自衛行為。

此前，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發表聲明，對「美伊再次爆發軍事對抗」表示關切。巴蓋伊在社媒X平台寫道：「這不是『軍事對抗』，這是美國和以色列2月28日發起、公然且無端侵略行徑的延續。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

