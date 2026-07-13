美軍對伊朗多地發動新一輪打擊　伊媒：至少釀格什姆島一人亡

美軍中央司令部（CENTCOM）7月12日公布，於美國東部時間當日下午5時，美軍開始對伊朗發起新一輪打擊，旨在繼續削弱其攻擊霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）商船的能力。這也是美軍本周內第4次對伊朗發動打擊。伊朗媒體同日報道，由於美軍的打擊行動，伊朗南部格什姆島（Qeshm Island）至少有一人死亡、兩人受傷。



伊朗外交部譴責美國在過去24小時的侵略性攻擊，稱不僅公然違反《聯合國憲章》的基本原則，還對國際和平與安全構成嚴重威脅，使得過去幾個月減少局勢緊張的努力付諸東流。



2026年6月25日，從阿曼穆桑代姆（Musandam）拍攝的霍爾木茲海峽船隻。 （Reuters）

美媒：伊朗於霍爾木茲海峽周邊導彈系統遭打擊

美國Axios引述美國官員稱，美國12日對伊朗於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的導彈和防空系統，進行了多次打擊。此外，美軍也打擊了伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC ）在附近的小型快艇。

伊朗法爾斯通訊社（Fars News Agency）同日報道，伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）、格什姆島、錫里克（Sirik），以及附近海域先後傳出數次爆炸聲。

其中，伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）援引官員稱，當地12日下午，敵方共向格什姆島發射了10至11枚導彈，所有遭襲目標均為軍事設施。

圖為2026年7月11日，美軍中央司令部（CENTCOM）稱再度發射砲彈，對伊朗展開打擊。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS）

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）稱，伊朗南部霍爾木茲甘省（Hormozgan Province）格什姆縣縣長當天表示，自當天下午以來，敵方約11枚投射物擊中該縣格什姆島，襲擊造成當地一人死亡、兩人受傷。

報道稱，霍爾木茲甘省政府發布消息稱，該省電訊部門負責人當天在美國發動的襲擊中死亡，兩名同行人員受傷。傷者正在接受治療。此前，格什姆島受襲，該負責人被派往當地保障通訊運行。

2026年6月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區出席活動時，舉起右手指着某個方向。（Reuters）

伊朗此前宣布關閉霍爾木茲海峽

伊朗革命衛隊海軍曾於12日凌晨宣布，鑑於外國勢力非法干預造成不安全局面，霍爾木茲海峽即日起關閉，直至另行通知，以及美國停止干涉這一地區為止。美軍中央司令部隨後表示，霍爾木茲海峽的通航持續，該海峽未被伊朗控制。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 同日接受媒體採訪時重申，霍爾木茲海峽仍然暢通，並把近期美伊互襲的歸咎於伊朗，稱對方原本同意了一項協議，「結果剛走出房間，不到一個小時就發動了襲擊」。