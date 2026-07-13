日前駐華大使：日方須恢復與華對話　專守防衛為國防戰略

日本前駐華大使宮本雄二近日為共同社撰文表示，對華關係對日本的和平與發展變得愈加重要，認為日方的核心目標應是構建日中間和平、穩定的合作關係，並堅持「專守防衛」原則作為國防戰略，而非向海外展開行動。



宮本雄二在文中表示，從美國總統特朗普（Donald Trump）5月訪華也可以看出，如今的中國正在無限接近超級大國的地位。對於日本的和平與發展而言，對華關係變得愈加重要。與此同時，中國在短時間內實現了飛速發展，在所有領域仍處於不斷試錯和摸索階段，他認為中國有變化的可能，而日本有發揮影響力的空間。基於這些認識，對華戰略的核心目標應是構建日中間和平、穩定的合作關係。

他稱，在軍事與安全保障領域，面對中國軍事實力的迅速增強，日本作出必要的應對是正確的。然而，日本應有的國防戰略是堅持「專守防衛」原則，以必要最小限度的軍事力量遏制其他國家的軍事威脅，而不是為了向海外展開行動。這才是和平國家應當奉行的國防戰略，必須切實堅持。

日本首相高市早苗就近期中日關係惡化對經濟造成的影響表態。（Reuters）

宮本雄二認為，日本需要加強與中國國防務部門之間、或者自衛隊與人民解放軍之間的直接交流，建立避免突發事態的危機管理機制。

他在文末指出，首相高市早苗此前發表圍繞「台灣有事」的國會答辯後，日中間的對話中斷，表示日本恢復對華對話不容遲疑。

宮本雄二為日本外交家，2006年至2010年擔任駐華大使，現任日中友好會館會長，為日本「知華派」人物之一。