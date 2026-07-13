有片｜美國黃石公園900kg野牛大暴走　65歲翁走避不及被撞上半空

7月10日，美國懷俄明州黃石國家公園的一個露營地附近，一頭重達900公斤的憤怒野牛追趕一名男遊客，並將他撞到半空2米高。這驚險一幕被一名專業攝影師拍了下來，他說這頭動物當時「情緒激動，非常生氣，亂衝向視線內的一切」。



美國一頭黑野牛追趕一名男遊客並將他撞上半空：

綜合英國《衛報》與美媒報道，一名65歲男遊客在黃石公園釣魚橋以南的露營地與孫子散步時，被一頭雄性野牛襲擊，身受重傷。

來自附近蒙大拿州的專業攝影師麥克勞德（Mike MacLeod）向懷俄明州《牛仔州日報》生動地描述了襲擊過程，並向該報提供事發影片，該報隨後將其上傳到YouTube上。

麥克勞德表示，當時他和妻子正在露營地露營，妻子發現一頭野牛正朝他們走來。

麥克勞德指：「我當時只是想拍一些野牛發狂的精彩畫面，這段經歷徹底改變我對這個季節野牛行為的預期，因為我根本沒想到會發生這種事。」

麥克勞德稱這頭野牛「開始穿過露營地。它朝一群孩子走來，孩子們正遠遠地用手機拍照，然後野牛就開始衝向孩子們。」

他形容野牛繼續在露營地狂奔，露營者們大聲呼喊互相警告。就在這時，那位之後被野牛撞飛的老翁出現在一條路上，而野牛則站在塵土飛揚的地面上。

麥克勞德憶述：「野牛隨後將注意力轉向那名老翁和他的孫子，他們當時藏身在樹林」。

麥克勞德表示，野牛緊追老翁繞着樹林跑，最後把他掀翻在地，他的孫子趁機逃脫。

他指出：「野牛用左角勾住他的臀部，把他拋向空中，他在空中完美地翻了個跟頭，側身落地。野牛身高至少有1.83米，而受害者當時被拋上半空。