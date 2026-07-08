國際奧委會暫時解除對俄羅斯禁賽令 料將為俄方參與2028奧運鋪路
撰文：劉耀洋
出版：更新：
國際奧委會（IOC）7月7日宣布暫時解除暫停俄羅斯奧委會資格的禁賽令，料將為俄羅斯正式參與2028年洛杉磯奧運鋪平道路。
路透社報道，國際奧委會7日宣布上述消息，但強調將保留在必要時採取進一步措施的權利。
另外，國際奧委會尚未決定俄羅斯是否可以在奧運會上展示其國旗、國旗顏色或播放國歌，而且暫時不會在俄羅斯舉辦賽事，也不會邀請俄羅斯官員參加其賽事。
儘管該禁令與俄烏戰爭有關，但相關問題的關鍵不在於戰爭本身。俄羅斯奧委會於2023年單方面將屬於烏克蘭四個東部地區的體育組織納入為成員，違反了奧林匹克憲章，因此遭國際奧委會暫停資格。
此後，只有少數通過國際奧委會審查小組核查的俄羅斯運動員，能夠以中立運動員的身份參加2026年夏季奧運會和冬季奧運會，
國際奧委會如今表示，其法律事務委員會確信，俄羅斯奧委會的成員將不再包括任何位於烏克蘭管轄範圍內的地區體育組織，因此決定解徐對俄羅斯奧委會的限制，意味着俄羅斯運動員不必再面臨上述規定。
對此，俄羅斯體育部長捷格佳廖夫（Mikhail Degtyarev）表示，國際奧委會的決定應該會為俄羅斯運動員全面重返國際體育舞台掃清障礙。
不過，聲明提到，國際奧委會俄羅斯興奮劑問題仍存擔憂，因此俄羅斯運動員必須接受國際檢測機構的檢查，才能被允許再次參加國際比賽。
國際奧委會解除限制 白羅斯運動員可參加洛杉磯奧運會國際奧委會：禁止跨性別運動員參加奧運女子賽事美國長期拒交會費 美媒：WADA或改規則禁特朗普出席奧運及世界盃冬奧｜谷愛凌遭美國財長批評「賣國」 回應：因我贏比賽