美參議員格雷厄姆訪基輔後離世　美媒：烏克蘭失可直通特朗普盟友

美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）7月12日突然離世，而他去世前的最後一站外訪恰恰就是他一直大力支持的烏克蘭。據美媒報道，格雷厄姆的離世對烏克蘭造成嚴重打擊；在格雷厄姆病故前，他有份草擬的一份制裁俄羅斯法案似乎已獲得白宮的支持。俄烏戰爭期間，格雷厄姆曾10次出訪烏克蘭，亦是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友中少數一直為烏克蘭撐腰的共和黨政客。



據《華爾街日報》報道，11日（上周六）晚上，急救人員抵達參議員格雷厄姆位於國會山的住所前一天，這位南卡羅萊納州共和黨人最後一次公開露面，就是站在烏克蘭首都基輔聖米迦勒金頂修道院外發表講話。

格雷厄姆過去數月一直致力於推動制裁法案，他深信該法案將迫使俄羅斯最終結束對烏克蘭長達四年的侵略。他將這一刻描述為爭取美國和其他全球大國支持，最終結束衝突的良機。

格雷厄姆10日（上周五）與烏克蘭總統澤連斯基（Volydymyr Zelenskyy）會晤後表示：「我從未像今天這樣樂觀，我們正處於一個神奇的時刻。」

最重要的是，經修訂後的俄羅斯制裁法案似乎已獲得白宮的支持。

格雷厄姆興奮地向民主黨同僚表示：「這可是件大事，我們都做得很好。」

幾個小時後，格雷厄姆被宣布死亡。

據《紐約時報》報道，在猝世前的幾個小時，格雷厄姆結束了他在烏克蘭的第十次戰時訪問，返回華盛頓。格雷厄姆過去四年來不斷遊說美國民眾（其中包括他的親密盟友特朗普），將烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭視為攸關自身利害的戰爭。

自戰爭爆發以來，格雷厄姆一直是為數不多，不遺餘力支持烏克蘭的共和黨參議員，他前往基輔的行程與政府高層外交官員的行程如出一轍。

格雷厄姆曾多次會見澤連斯基，走訪被俄羅斯炮火夷為平地的城鎮和社區，並帶着滿腔熱情和親身經歷的戰爭見聞返回華盛頓，敦促共和黨同僚繼續為烏克蘭提供軍事和經濟援助。

2025年5月30日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）在基輔會見美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham，右）。（Reuters）

報道認為，格雷厄姆的離世讓烏克蘭失去在特朗普政治圈內最具影響力的支持者。他是少數幾位既堅定相信美國應在海外發揮強硬作用，又能與總統直接溝通的議員之一。在特朗普時代，這是一種罕見的組合。特朗普身邊不少幕僚們皆推崇更內向的「美國優先」外交政策，熱衷於退出國際舞台。