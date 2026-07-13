沙特阿拉伯空襲也門薩那機場　胡塞武裝扣押紅十字國際委員會飛機

中東局勢持續升溫，也門胡塞武裝（Houthis）發言人7月13日指控沙特阿拉伯對也門薩那國際機場發動空襲，並表示沙特阿拉伯將對發動襲擊承擔後果。與此同時，也門新聞部長同日表示，胡塞武裝在薩那國際機場扣押了一架紅十字國際委員會的飛機，並將機長和副機長扣留在機場。



《耶路撒冷郵報》引述也門媒體13日下午報道，沙特阿拉伯向由胡塞武裝控制的薩那國際機場跑道發動空襲，試圖阻止一架伊朗飛機降落。

2026年7月13日，也門薩那（Sanaa），薩那國際機場遭到空襲後，濃煙升起。（Reuters）

由伊朗革命衛隊（IRGC）營運的法斯通訊社同日報道稱，伊朗客機最終降落在也門荷台達國際機場。

與此同時，也門國防部發聲明警告稱，其「耐心已耗盡」，並表示將對伊朗和胡塞武裝任何侵犯也門領空的行為作出回應。

也門國防部發言人表示：「也門武裝部隊已聲明，他們屬於也門人民，尤其屬於也門人民。」

薩那的居民聲稱，他們聽到機場附近發生數次空襲，戰機飛越該市上空。

也門新聞部長還表示，胡塞武裝扣押了一架紅十字國際委員會的飛機，並將機長和副機長扣留在薩那機場。

2026年7月13日，也門薩那（Sanaa），薩那國際機場遭到空襲後，濃煙升起。（Reuters）

報道指，也門首都薩那目前由胡塞武裝控制，而得到沙特阿拉伯和其他海灣國家支持，得到國際社會承認的也門政府則在也門南部城市亞丁（Aden）運作。