伊朗戰爭｜也門胡塞武裝：以色列持續侵略黎巴嫩或致衝突全面重啟

美國、以色列同意與伊朗停火兩周，但以色列4月8日對黎巴嫩的大規模打擊，伊朗批評為違反協議。也門胡塞武裝（Houthis）的領導人胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）於4月9日表示，以色列持續侵略黎巴嫩，可能導致衝突全面重啟，又稱該組織已完全阻止以色列和美國利用紅海作為敵對軍事用途。



胡塞武裝組織早前在也門舉行集會聲援伊朗，反對美以的軍事行動。（Getty Images）

胡塞當天發表電視講話，稱美國和以色列發起大規模的侵略，犯下反人類罪行，但未能實現其目標。他表示，即便本輪對抗在將會舉行的談判框架下暫告一段落，但不意味著衝突真正結束，更不等於以色列威脅的終結，以色列對黎巴嫩的持續侵略可能導致衝突全面重啟。

他又表示，各方為政治談判所作的努力，只有在以色列停止對黎巴嫩，以及停止對「抵抗軸心」所有成員的侵略，且承諾不再侵犯伊朗領空，談判才可能取得成功，以色列絕不可強行定立其「肆意侵犯」規則。