智庫分析：美國武器庫存緊張　影響未來作戰能力

美國有線電視新聞網（CNN）報道，專家指美國關鍵武器庫存仍然大幅下降，如果美伊戰爭繼續以近期的戰鬥速度進行，庫存將進一步下降。這將使美國在印度太平洋區域面臨更高層級的新風險，進而影響美軍未來與中國甚至是朝鮮爆發戰爭時的作戰能力。



美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的防務分析師、海軍陸戰隊退役上校坎西安 （Mark Cancian）說：「如果戰爭繼續以過去五天的速度進行，（武器）庫存將大幅減少，從而導致印太面臨新的及更高的風險。」

美伊戰爭剛開打時，美軍就已消耗數千枚導彈。這些導彈用於遠端精確打擊，以及防禦來自伊朗的空中和導彈襲擊。另一美國智庫布魯金斯學會的外交政策項目研究主任奧漢隆（Michael O’Hanlon）說，目前美軍的武器庫存水準，毫無疑問是「低於我們的理想狀態」。

伊朗戰爭：圖為2026年3月16日，阿聯酋最大港口富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，攔截的殘骸落在地上，並引起濃煙。（Reuters）

戰略與國際研究中心分析，截至今年4月美伊全面交戰結束時，美軍已發射至少一半的薩德（THAAD）反導攔截彈、近半的愛國者空防攔截導彈，以及約30%的戰斧（Tomahawk）巡航導彈。停火協議讓美國庫存暫時獲得喘息空間，因為之後美伊雖然互相攻擊，但屬低強度的打擊，美方消耗的導彈數量少了許多。

坎西安指出，美軍關鍵導彈的補充速度十分緩慢，這值得關注。根據美國本財政年的交付計畫，五角大樓每月僅接收約15枚新的戰斧導彈，和20枚新的愛國者導彈。而且，2026年沒有任何的薩德導彈交付計畫。

為了提高武器產量，總統特朗普（Donald Trump）已在6月啟動《國防生產法》，要消除監管障礙並加快導彈生產。五角大樓也已與製造商簽署協定，擴大生產線。儘管如此，戰略與國際研究中心估計，美國要把武器庫存恢復到美伊戰爭爆發前的水準，需要至少三年甚至更久的時間。

曾擔任五角大樓代審計長、現美國企業研究所（AEI）高級研究員麥卡斯克（Elaine McCusker）說，大部分彈藥的補充時間表，是以年來計算，一般需要兩至五年；同一研究所的國防採購專家、退役陸軍少將法拉利也說，自美伊戰爭爆發以來，國會沒有撥款一分錢用於更換軍備，只是按照和平時期逐年緩慢的補充庫存。

2026年6月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區出席活動時，舉起右手指着某個方向。（Reuters）

五角大樓官員說，他們在努力迅速擴大國防工業基礎，要整合軍事創新成果，實現大規模生產並增強供應鏈的韌性。

坎西安認為，《國防生產法》的實際影響有限，而且要擴大產能，也需要一段時間。換句話說，不大可能在短時間內補充戰爭消耗的大量導彈。

他也警告，如果五角大樓繼續快速消耗關鍵導彈，那麼與中國發生衝突就不會是可能面臨的唯一潛在風險。因為針對朝鮮的作戰計畫，需要動用大量美軍導彈，這些導彈既要打擊敵方目標，也要保護美軍及首爾免受朝鮮的猛烈攻擊。

五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）發聲明指出，美軍是全球最強大的軍隊，有能力執行總統下達的任務，同時也確保美軍有強大的儲備能力，能夠保護美國人民和美國利益。

本文獲《聯合早報》授權轉載

