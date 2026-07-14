伊朗武裝部隊：絕不允許美國干涉霍爾木茲海峽管理 將強力回擊
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日在社交平台宣布，美國將恢復對伊朗的海上封鎖，並將對所有經由霍爾木茲海峽運輸的貨物收取20%的費用。伊朗武裝部隊回應稱，絕對不允許美國干涉霍爾木茲海峽的管理，武裝部隊將對美軍未經授權、擅自闖入指定航道、幹擾商船和運油輪通行的行為，予以強力回擊。
阿拉格齊嘲諷：20%的收費太高
針對特朗普表示，將對所有經由霍爾木茲海峽運輸的貨物收取20%的費用。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）同日表示，特朗普的說法沒錯。任何為商船提供安全保障的一方，都應因此獲得報酬。但他嘲諷，20%的收費太高，伊朗會公平收費。他又稱，伊朗一直是霍爾木茲海峽的守護者，並將永遠如此。
另外，兼任伊朗常駐國際海事組織代表的伊朗駐英國大使館強調，霍爾木茲海峽南部航道不安全，容易發生事故。美國襲擊伊朗港口等軍事侵略行徑，令到霍爾木茲海峽成為高風險區域。
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