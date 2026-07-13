特朗普稱美國或接管霍爾木茲　並將為守護海峽收取費用

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日（周一）表示，美國很可能會接管霍爾木茲海峽，並應該從守護這條重要航道而獲得補償。



據路透社報道，特朗普在接受霍士新聞電話採訪時表示：「我們將守護海峽，而且很可能會掌控它。我們將成為海峽的守護者。或許我們會稱它（美國）為海峽的守護天使。我們應該為此獲得補償。」

特朗普稱美國或接管霍爾木茲海峽並收取費用：

霍爾木茲海峽是全球石油供應的重要航道，其控制權已成為衝突的主要戰場之一。伊朗過去數月對海峽的有效封鎖推高能源價格，並加劇全球對通脹的憂慮。

特朗普指：「我們將守衛它。我們將因守衛它而獲得報酬，一大筆錢。」

特朗普認為：「我們會獲得補償，因為其他國家都很富有。他們站在我們這邊，我們不能只做事而分文不取。」

據報道，伊朗11日（上周六）再次宣布關閉霍爾木茲海峽。德黑蘭方面其後表示，通行仍然暫停，一旦「局勢恢復穩定平靜」，就會發放通行許可。

特朗普在訪談中抱怨：「我們達成了協議。協議已經生效，但他們（伊朗）撕毀了。我們已經和這些人達成了10次協議，但他們總是撕毀協議，我們只好狠狠打擊他們。」

伊朗革命衛隊13日（周一）發聲明稱，要恢復海峽正常航運的唯一途徑是美國停止在該航道的軍事幹預，並警告說，「持續的介入可能導致全球油氣行業發生更多事件。」

美伊兩國軍隊從上週末至13日，不斷向對方發動猛烈的導彈和無人機攻擊。德黑蘭方面稱，他們成功襲擊波斯灣沿岸的美軍軍事設施，並成功封鎖霍爾木茲海峽，導致油價上漲。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，美國總統特朗普（Donald Trump）出席北約領袖峰會後在記者會上發表講話。（Reuters）

美國與伊朗6月17日簽署諒解備忘錄，伊朗當時同意重開霍爾木茲海峽，雙方擁有60日的談判期，惟特朗普近日稱停火已結束。