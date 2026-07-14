特朗普關稅遭裁定違法　華府：已退回810億美元稅收

美國最高法院2月裁定總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅違法後，根據美國財政部7月13日公布的預算數據顯示，華府已退回810億（約6318億港元）美元的稅收。



《衛報》13日報道，根據美國政府的預算數據，由2025年10月展開的財政年度至今，一共退回810億美元關稅，與上個財政年度同期的50億美元相比，明顯大幅增加。

美國財政部官員指出，今次退回關稅款項急增，主要都是與最高法院的裁決有關，而大部分退款都是在5及6月進行。

特朗普去年再次上任後，就向全球各地的進口貨品徵收關稅，作為白宮經濟政策的重要支柱。他當時認為這些關稅有助將工業帶回美國、爭取更好的貿易協議及減少聯邦政府預算赤字，惟最高法院2月裁定措施違法，華府因此被迫向繳交關稅的企業退回款項。

圖為2025年4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

報道提到，美國聯邦政府的預算赤字一度因為關稅而減少，不過在今個財政年度的首9個月則升2%至1.367萬億美元。而華府亦支付的國債利息亦增14%至1萬億美元，另外中東戰爭亦影響美國的軍事開支增加5%。

特朗普政府的臨時10%全球關稅將於7月24日屆滿，白宮正着手研究就打擊強制勞工不力及產能過剩問題徵收新關稅。