特朗普稱這兩天將猛烈打擊伊朗　美媒：已通知國會戰事重啟

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日表示，伊朗將在13及14日遭受猛烈打擊，又揚言將將摧毀伊朗位於鎬山（Pickaxe Mountain，暫譯）的軍事基地。美國媒體同日報道，特朗普已正式通知國會，伊朗戰事重新爆發。



據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）於13日報道，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）和恰巴哈爾港（Chabahar）附近，當晚都曾傳出爆炸聲，但報道指原因尚不明確。



2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會上，向媒體講話並做出手勢。（Reuters）

特朗普13日表示，「今晚我們要狠狠打擊他們（伊朗），明天我們還要狠狠打擊他們。他們對此無能為力」。在此之前，他已宣布恢復對伊朗的海上封鎖，美軍亦宣布將於美東時間14日下午4時恢復封鎖行動。

美國多家媒體報道，特朗普10日向國會發信，稱已於本月7日恢復對伊朗的打擊，他根據《戰爭權力法》向國會發出通報。《戰爭權力法》規定，三軍統帥必須在軍隊在海外採取軍事行動後的48小時內通知國會。

《國會山報》稱，特朗普指「美國地面部隊沒有參與這些​​打擊。這些攻擊是有限的、經過控制的、有計劃的，並且是以最大限度減少平民傷亡的方式執行」 。

《紐約時報》認為，這封信將再次激化國會與白宮之間的爭端。國會參眾兩院此前已投票，要求特朗普結束戰爭，又或尋求批准才可繼續行動。但白宮堅稱，特朗普作為三軍統帥，是在憲法權力範圍內行事。

2026年3月3日，美軍一架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機準備從航空母艦「林肯號」的甲板上起飛，支援對伊朗發動的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動。（Reuters）

美媒：特朗普16日晚將發表全國講話

另美國《國會山報》報道，特朗普預告將在16日晚上9時發表全國講話。他並未說明講話內容，但料與美伊緊張局勢再度升級有關。