特朗普稱完成體檢和認知測試　自詡狀態甚佳比《紐時》記者聰穎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月11日表示，他「剛剛」在華特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）完成一次體檢，路透社稱特朗普指的是他5月下旬接受的那次體檢。特朗普強調他狀態良好，並在認知測試中得滿分，他更指《紐約時報》的記者都都無法像他一樣獲得滿分。



今年6月剛滿80歲的特朗普在網上發文表示：「我剛剛在華特·里德國家軍事醫療中心完成了一次完美的體檢，我每六個月都會進行一次。我還要求進行認知測試，我是唯一一位三次要求進行認知測試的總統，而且每次都考得非常好，所有問題都答對了。」

2026年7月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，他「剛剛」在華特·里德國家軍事醫療中心完成一次體檢，特朗普強調他狀態良好，並在認知測試中得滿分，他更指《紐約時報》的記者都都無法像他一樣獲得滿分。（truthsocial@realDonaldTrump）

白宮表示，特朗普指的是他在5月進行的體檢。

特朗普在網上發布貼文的同時，也抨擊《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）及其同事斯旺（Jonathan Swan）。哈伯曼和斯旺最近出版了一本有關特朗普重返白宮後的內幕的書籍，引起外界廣泛關注。

哈伯曼和史旺的著作《政權更迭：特朗普的帝王式總統生涯內幕》（Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trum）提到部份白宮幕僚對特朗普的年齡、精力和身體狀況的憂慮。

特朗普在貼文中提到：「在華盛頓特區，能做到這一點（認知測試滿分）的人寥寥無幾，包括哈伯曼和她的跟班斯旺。我敢打賭，他們答對的題目都不到50%。總之，別買他們的書，全是垃圾！」

報道指，現年80歲的特朗普是美國史上年紀最大的總統。此前，前總統拜登（Joe Biden）由於健康問題，最終在2024年放棄角逐連任總統，因此，外界普遍關注年長人士是否仍適合擔任總統一職。

2026年7月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）返回白宮，並視察北門廊的翻新工程。（Reuters）

特朗普過往經常吹噓自己在認知測試中的表現，聲稱他曾多次參加測試並獲得滿分。