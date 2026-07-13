特朗普稱正恢復對伊朗海上封鎖　將對通過霍爾木茲貨運收20%費用

美伊之間脆弱的停火協議正面臨崩潰。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日（周一）宣布，正恢復對伊朗的海上封鎖。與此同時，美國負責守護霍爾木茲海峽，並將就所有通過該海峽的貨物運輸收取20%的費用。



特朗普發文宣布恢復對伊朗的海上封鎖：

特朗普在其社交平台發文表示：「霍爾木茲海峽現在開放，並將保持開放，無論伊朗是否參與。我們將恢復對伊朗的封鎖，之所以這樣稱呼，是因為它只阻止伊朗的船隻或客戶進出。」

特朗普強調：「所有其他國家將享有公平、開放的海峽使用權。從現在起，美國將被稱為霍爾木茲海峽的守護者，但作為守護者，出於公平起見，美國將獲得所有貨運20%的費用補償，用於支付為維護這一動盪地區安全所必需的一切費用。相關程序和組建工作將立即啟動。」

美伊兩國軍隊從上週末至7月13日（周一），不斷向對方發動猛烈的導彈和無人機攻擊。德黑蘭方面稱，他們成功襲擊波斯灣沿岸的美軍軍事設施，並成功封鎖霍爾木茲海峽，導致油價上漲。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，美國總統特朗普（Donald Trump）出席北約領袖峰會後的記者會發表講話。（Reuters）

美國與伊朗6月17日簽署諒解備忘錄，伊朗當時同意重開霍爾木茲海峽，雙方擁有60日的談判期，惟特朗普近日稱停火已結束。