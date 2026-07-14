德國總理默茨：人民幣多年來被低估25%　促允許自由浮動

德國總理默茨（Friedrich Merz）7月13日於科隆大學（University of Cologne）對學生發表講話時被問及中國貿易問題，他表示，人民幣多年來被低估25%。他再次呼籲與中國展開對話，以解決對於中國通過壓低匯率來鞏固不公平貿易優勢的憂慮。他稱：「無論歐盟多麼創新或優秀，都無法戰勝一個人為操縱其貨幣的競爭對手。」



彭博社報道，默茨周一稱：「我們現正努力引導與中國的對話，朝着解決方案的方向發展。試圖說服中國允許其貨幣自由浮動，包括在資本市場競爭的框架內。」

他補充：「我們已在歐洲理事會啟動密集討論，我們需要與中國開展政治性匯率對話。」他又表示，歐洲長期低估了中國在全球的政治和經濟作用。

歐盟：圖為2019年4月10日，比利時首都布魯塞爾歐洲理事會總部外的歐盟旗幟。（Getty）

默茨還說，在如何確定對華政策方向方面，歐洲面臨一個非常大的問題，「我們需要在這方面降低依賴。」

報道稱，隨着歐盟領導人加大力度處理對華貿易逆差問題，默茨多次將人民幣匯率列為中國貿易優勢的來源之一。這位德國領導人上月曾呼籲，就人民幣低估問題開展國際對話。