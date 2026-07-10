德國將買美國戰斧導彈部署國內　默茨：填補關鍵戰略缺口

德國總理默茨（Friedrich Merz）7月9日表示，德國將從美國購買戰斧巡航導彈，並將其部署在德國本土，標誌著德方戰略重心從依靠美軍軍力部署，轉向建立自身的遠程打擊能力。



路透社報道，默茨9日向一眾德國議員宣布上述消息，稱他在安卡拉出席北約峰會期間，與美國就購買戰斧導彈達成協議，並指相關會晤超出他的預期。

2011年3月29日，一艘美國海軍導彈驅逐艦當日從地中海發射了一枚戰斧巡航導彈。（Getty）

默茨說：「我們正在填補國防方面的關鍵戰略缺口，同時也在努力開發我們自身的歐洲（國防）系統並將其部署在歐洲。」

報道引述據德國政府消息人士指，美方已於7日簽署意向同意書，承諾在8月批准德國採購戰斧導彈和可用來發射該導陣的「堤豐」導彈發射系統，但德國未公開計劃購買的導彈和發射系統數量。

2026年7月8日，德國總理默茨（Friedrich Merz）在土耳其安卡拉出席北約峰會期間，向媒體發表講話。（Reuters）

美國前朝政府如今計劃在德國部署配備遠程戰斧導彈的美軍部隊，如今這項導彈採購計劃或意味着前者已遭取消。

報道指，德國向美國採購導彈一方面似乎符合美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推動歐洲盟友為自身安全買單的政策，另一方面也充當一種過渡方案，在歐洲各國研發出類似的武器前，對俄羅斯維持足夠的威懾作用。