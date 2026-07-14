曼谷爆炸酒吧天花板疑有易燃吸音泡沫 店主關出口防顧客「走數」
撰文：張涵語
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泰國曼谷北部一家酒吧7月12日起火並發生爆炸，造成至少32人死亡、73人受傷，初步評估起火原因為冷氣電氣短路引發。警方表示，使用易燃材料作為裝飾或助長火勢的迅速蔓延，而火災是從酒吧內的舞台附近開始。而泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）辦公室分享的一段現場勘察影片則顯示，一扇原本是出口的門事發時遭關閉，因店主擔心顧客會偷偷溜走而不付賬。
綜合路透社及英國廣播公司（BBC）報道，警方已將疏忽大意作為調查的主要依據，並在調查火災發生時是否存有以下情況，包括部分出口被堵塞、門被鎖住，以及舞台裝飾和隔音材料中使用易燃物以改善音響效果等。
而據火災倖存者講述，當時有人在酒吧舞台唱歌時，顧客先是聞到一股燒焦的味道，不久後就發現天花板着火。有些人被天花板掉落的碎片劃傷，因為天花板似乎是用吸音泡沫材料製成。
泰國工程學會的消防安全專家桑蘇克 (Busakorn Saensuk) 對酒吧的火災現場進行勘察後表示，靠近洗手間的門當時被鎖上，而入口處的兩扇門則被傢私和其他物品部分遮擋。
桑蘇克稱，顧客們本能地會逃離火災現場，跑向酒吧後方的洗手間，「但他們到了後面就出不來了。」桑蘇克也指出，舞台上裝飾着塑膠花等易燃材料，天花板則塗抹可燃泡沫。
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