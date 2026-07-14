美軍：連續第三晚空襲伊朗 伊朗：打擊美艦艇及美軍駐科威特設施
撰文：蕭通
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美國中央司令部（CENTCOM）於7月13日表示，已於美國東部時間下午4點45分，連續第三晚對伊朗發動空襲。伊朗軍隊同日發聲明稱，已出動自殺式無人機，對駐科威特美軍的設施實施打擊。伊朗海軍亦發射了巡航導彈，打擊美軍艦艇。
美國中央司令部表示，新一輪行動將繼續對伊朗軍隊造成沉重打擊，並削弱其在霍爾木茲海峽襲擊無辜平民和商船的能力。伊朗媒體報道，伊朗南部阿巴斯港、格什姆島、布什爾省賈姆縣、基什島傳出爆炸聲。
伊朗軍隊同日發表聲明稱，針對美國近期對伊朗持續實施的挑釁和侵略行為，伊朗軍隊數小時前出動自殺式無人機，對駐科威特美軍的通訊系統、燃料儲存設施、「愛國者」防空系統、控制塔，以及彈藥庫實施打擊。
伊媒：美軍MQ-1無人機遭擊落
此外，作為美國導彈襲擊伊朗部份軍事設施的回應，伊朗海軍發射了巡航導彈，對美軍艦艇實施打擊。伊朗軍隊在聲明中表示，針對違背承諾的敵人的侵略行為，伊朗的防禦性打擊將根據敵方惡行程度進行調整，並將繼續強力展開。
另外，伊朗法爾斯通訊社（Fars News）亦稱，一架美軍MQ-1無人機當天深夜在霍爾木茲海峽上空被伊朗伊斯蘭革命衛隊的防空系統擊落。
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