德國福士汽車或再裁員5萬人　CEO：需提升公司競爭力

德國福士汽車（Volkswagen，又譯大眾汽車）行政總裁布魯姆（Oliver Blume）表示，公司可能需要再削減5萬個職位，以增加公司在持續嚴峻的汽車業市場競爭力。



路透社7月13日取得布魯姆發給員工的內部備忘錄，他提到公司早前同意在集團削減包括子公司保時捷（Porsche）及奧迪（Audi）在內的5萬個職位後，經計算發現公司成本劣勢比同類公司高出20%，因此仍需進一步削減成本，按理論演繹，有需要再於全球減少5萬個職位。

布魯姆稱，公司正審視所有品牌、企業和需要調整區域的分量，以符合需要及是否可行。

圖為德國福士汽車CEO布魯姆。 （資料照片）

福士過去曾拒絕回應有意裁員10萬人的報道，而今次則是首度證實有關消息。布魯姆將於16日向監察委員會提交重組計劃，很多忿怒的員工要求管理層解釋細節。有知情人士透露，委員會的勞方代表認為有關計劃包括裁員及可能關閉4個廠房，所以阻止通過計劃。

布魯姆指出，至今都無法確定漢諾威（Hanover）、恩登（Emden）、茨維考（Zwickau，又譯茲威考）及內卡蘇爾姆（Neckarsulm）在2030年代的競爭用途，強調他傾向智能解決方案多於關閉廠房。而他以往曾提出將產能不足的廠房用於發展國防工業，或是在歐洲生產中國大眾款式汽車作為選擇。

2026年3月4日，德國漢諾威，福士汽車的工人正為汽車安裝感應器。（Reuters）

福士上周四（9日）與主要持分者會談後所發的聲明並沒提及裁員或關閉廠房，而是宣布進一步削減生產力，以及陸續將汽車款式減半。布魯姆強調，並非全部計劃都已有最終細節，部分問題仍待繼續討論和評估，公司將會舉行更多會議，冀找出最佳方案。

不過有分析認為，福士的計劃無助解決眼前的問題。