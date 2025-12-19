德國福士汽車88年來首關閉本土工廠　停產轉型打造晶片與AI技術

福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）周二（12月16日）宣布正式關閉位於德國德累斯頓（Dresden）的「透明工廠」（Transparent Factory，因其使用大量玻璃幕牆）。此被視為該公司在其88年歷史中首次因削減成本而停止德國工廠運作。



福士汽車表示，從經濟角度考慮，停產屬必要。工廠將轉型為專注於晶片、人工智慧與機器人技術的研發中心，並將與德累斯頓工業大學（Technical University of Dresden）合作。根據該公司與德國員工工會達成的協議，廠內約230名員工可以選擇獲得遣散費、退休或調職至其他工廠。

2025年5月14日，德國德累斯頓（Dresden），德國汽車製造商福士電動ID. 3汽車裝配線工作人員正在工作。（REUTERS/Matthias Rietschel/File Photo）

《紐約時報》指，該公司一直飽受德國高昂的能源和勞動成本困擾，又受到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅政策重創。福士汽車將上季15億美元（約117億港元）部份虧損原因歸咎於此。

該公司表示，預計今年與關稅有關的成本將超過50億美元（約390億港元）。雪上加霜的是，福士汽車最近又捲入荷蘭安世半導體（Nexperia）的地緣政治戰風波，後者對全球汽車製造商所需的晶片擁有控制權。

福士汽車於2001年在德累斯頓開設這家工廠，最初生產福斯Phaeton（Volkswagen Phaeton），之後轉而生產e-Golf電動車，最近則生產ID.3電動車。