德國汽車業持續不振 德媒：福士擬裁員10萬人 關閉4座國內工廠
撰文：王海
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德國《經理人雜誌》（Manager Magazin）6月26日報道，福士汽車（Volkswagen，又譯大眾汽車）計劃在未來數年內裁員10萬人，並關閉四間德國國內工廠。此舉將是該公司89年歷史中最大刀闊斧的改革。
據美媒CNBC同日報道，福士汽車計劃裁員約15%，以應對來自中國汽車品牌日益激烈的競爭。
報道指，福士還將在未來5年內削減約15%的投資，降至略高於1300億歐元（約1.16萬億港元），並關閉位於漢諾威（Hanover）da、茲維考（Zwickau）、埃姆登（Emden）以及奧迪旗下在內卡蘇爾姆（Neckarsulm）工廠的生產。
此前，福士汽車曾制定大規模的裁員計劃，並啟動一項重大的產品攻勢，期望能夠提升盈利能力。
然而，《經理人雜誌》報道的計劃表明，裁員計劃的加速實施遠超預期，因為此前預計到2030年，福士在德國僅裁減約5萬個職位。
福士汽車在2024年底與工會達成協議，避免關閉德國工廠，並承諾在2030年底前不會強制裁員。
福士的發言人在接受CNBC採訪時拒絕就「內部機密文件」置評，表示相關決定將由相關管理部門做出最終決定。
發言人表示：「整個集團，包括其旗下品牌和子公司，都必須進行深度變革。」
對此，福士汽車總工會和德國金屬工業工會（IG Metall）承諾將抵制任何有關裁員和工廠關閉的計劃。
公會發聲明表示：「如果此類計劃執意推進，我們將竭盡全力阻止。」
CNBC報道引述福士公布數據指，截至2026年第一季末，該公司擁有約657,400名員工。
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