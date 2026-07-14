中東局勢促香港成避風港　跨境財富管理規模達2.95萬億美元稱冠

《日經亞洲》中文網7月13日引用美國波士頓諮詢集團（BCG）的數據指，香港的跨境財富管理規模在去年較2024年增加11%，達到約2.95萬億美元，超過瑞士，位居世界之首。這一成就得益於那些由內地直接流入香港的海量資金，專家分析表示，除此之外，國際大環境也有助推，例如內地原本投向美歐中東的資金，受中東局勢與美元主導權動搖影響，轉頭流入香港。



報道引述日本綜合研究所的高級主任研究員野木森稔表示，「在中東局勢緊張和美元主導權動搖的背景下，原本投在美歐和中東的大陸資金正在流向香港」。香港也是海外資金進入大陸的門戶。香港股市總市值的八成是大陸企業。由於投資限制，享受海外投資者對內地股票的投資大部分經由香港的紅利。中國企業在人工智能（AI）和機器人領域的崛起也成為東風。

2026年3月27日，伊朗襲擊位於沙特阿拉伯、駐有美軍的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）。3月29日在社交媒體上載的相片顯示，一架疑似美軍E-3空中預警機被炸毀。（Reuters）

此外，報道引述波士頓諮詢集團指出，「亞洲進入了前所未有的代際更替時期」，將經濟增長蛋糕傳承給下一代的富裕階層的動向催生了資金的洪流。從內地流入的財富將推動香港發展。認為在2.95萬億美元的跨境財富管理規模中，其中佔59%的內地資金到2030年將增至68%。

這種趨勢也助長了涉足公司高管與富裕階層資産管理等的家族辦公室，在香港增設辦公室的數量急劇增加。德勤中國的數據顯示，2025年為3384家，比2年前增加了25%。在房地産不景氣持續、通貨緊縮壓力較大的中國，低利率帶來的資金過剩仍在持續。將以對資本收益（投資差額）不徵稅等稅收優惠為武器，吸引投資需求。

2025年11月26日，財政司司長陳茂波訪問倫敦，與多家來自歐洲、中東和亞洲的家族辦公室的代表會面。（政府新聞處）

美國財政部的統計顯示，美國投資者對中國大陸和香港的證券投資餘額4月為4991億美元，創20年以來最高水準。區域外企業也在聚集。從香港網點數來看，內地企業自新型冠狀病毒疫情後的2023年起增加913個，日美英也分別增加100個以上。按行業來看，金融增長4成，起拉動作用。