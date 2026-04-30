中東局勢引發避險潮　印尼加緊籌備金融特區吸金　硬撼香港新加坡

中東地緣政治緊張局勢促使投資者尋求更安全的投資目的地，印度尼西亞正加緊籌備設立金融特區，以吸引全球資本。



《雅加達環球報》報道，印尼經濟事務統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）4月28日在雅加達舉行的《投資者日報》圓桌會議上說，這項計劃旨在將印尼打造成具備國際公信力、能與新加坡、香港、杜拜等競爭對手比肩的金融中心。

印尼經濟統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）（Reuters）

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「中東局勢難以預測，這為其他國家帶來新的機遇。如果我們沒有做好準備，受益的將是我們的鄰國。印尼將通過家族辦公室和金融中心等渠道，為投資者提供替代方案。」

艾爾朗加說，設立金融特區計劃目前處於最後敲定的階段，當局正在審查全球投資者所需的關鍵配套機制，包括受託人制度、基金會等法律實體，以及與國際普通法標準接軌的爭端解決機制。

他補充說，所有這些工作都在籌備中，政府也在考察潛在的選址。

此前，印尼國家經濟委員會主席盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）已於2024年提議在峇釐島設立家族辦公室，以吸引外資。根據當局提出的優惠稅收政策，家辦投資方初始資金進入時可免稅，利潤可在之後根據不同情況徵稅。

印尼國家經濟委員會主席盧胡特（GettyImages）

盧胡特已與美國橋水（Bridgewater）基金創辦人達里奧及保時捷家族會談，他們都表示有興趣在印尼設立家辦。印尼前旅遊和創意經濟部長桑迪亞加（Sandiaga Uno）此前估計，如果成功，印尼有望吸引高達5000億美元（約3.9萬億港元）的管理資金。

此外，印尼還放眼通過經濟特區開發數據中心。目前，人工智能蓬勃發展驅動需求增長，加上新加坡暫時停止新建數據中心，印尼正利用地理優勢把握這一機會，在巴淡島投資建設數據中心，吸引了美國數據中心巨頭Equinix和中國數據中心營運商萬國數據（GDS）等企業。

巴淡島（Unsplash）

除了地理位置，印尼還有規模優勢。勿加泗—卡拉旺經濟走廊單一運營商的開發潛力最高可達300兆瓦；印尼的海底光纜基礎設施也提供了支撐，巴淡島的登陸點連接東亞，比通（Bitung）則通過關島直接連接美國。

艾爾朗加說：

數據中心的發展與龐大的人口密切相關。在投資協調委員會看來，這是深具吸引力的領域。

「幾乎每個國家都需要國內數據中心來實現更快、更安全的數據處理……上述兩個地點對數據中心的需求預計會持續增長。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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