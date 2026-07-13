日本「針線縫嘴案」爆內幕 友人：受害女曾跪地「縫上自己的嘴」
撰文：中天新聞網
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日本茨城縣日前驚傳一宗恐怖虐待案，一名50歲女子涉嫌將同居42歲女性的嘴唇縫起來，遭警方逮捕，日媒引述熟悉2人關係的友人披露，被害女性過去也曾出現嘴唇被縫合的傷痕，兩人之間長期存在異常關係。
友人驚爆兩人恐怖相處過程
《日本新聞網》（NNN）報導，警方表示，遭逮捕的是50歲女子櫻井政惠，她涉嫌在自家住所內，使用針線縫住同居42歲女性的嘴唇，導致對方受傷，目前以涉嫌傷害罪進行調查。據了解，被害女性向相關人士表示：「因為害怕嫌疑人，所以無法逃走。」
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報道引述一名近期曾進出櫻井住處的熟人透露，2人之間的相處模式十分異常。該名友人表示，上個月前往櫻井住處時，驚見被害女性跪坐在地，手持針線，疑似正在自行縫自己的嘴唇，友人當場震驚喊道：「妳在做什麼！快停止！」隨後，友人詢問在場的櫻井：「是妳讓她這麼做的嗎？」櫻井則回答：「我沒有叫她這麼做。」
友人表示，之後詢問被害女性是否有人要求她這麼做，但對方沒有回答。此外，該名友人透露，這並非第一次看到被害女性嘴部受傷。某次見面時，被害女性在家中戴着口罩，但談話過程中口罩滑落，露出的嘴部明顯腫脹，並留有「像是被縫過的痕跡」。
報道指出，事發前拍攝的一張照片中，可看到被害女性在櫻井住家前抱膝蜷縮坐着，友人透露，類似情況過去曾多次被目擊。友人曾詢問櫻井為何讓對方待在屋外，櫻井表示是女子「不聽話」，所以讓她離開屋子。
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