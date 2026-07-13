日本再爆「生化危機」　女子便利店貨架後蹲地「快閃開大」｜有片

日本大型連鎖電器量販店「友都八喜」（ヨドバシ，Yodobashi）6月在池袋開設新店，但開幕不久網路瘋傳有人在店內便溺，引發熱議，近日又有一段疑似女子在日本一家便利店內，趁四下無人蹲地排泄，畫面曝光網友傻眼。



便利店驚現女子「蹲地便便」

綜合日媒報道，這家新店舖「友都八喜多媒體池袋」6月30日在池袋西武開幕，共7層樓，是關東地區規模最大的分店，然而7月4日有網友爆料，稱店內發現人的排泄物，隔天又有多人反映相同情況，但友都八喜並未正式發表聲明，僅表示「仍在確認事實，不便評論」。

由閉路電視的片段顯示，一名女子在一間便利店內疑似「開大」。（X@mokumokunomi11）

這宗事件沒多久，又有網友於7月11日發文表示，有一名女子在便利店隨地便溺，並附上一段疑似便利店監視器拍攝的影片。畫面中可見，一名身穿白衣的女子進入店內不久，隨即走到貨架後方蹲下，疑似掀起裙子排泄，之後就匆匆離開。

白衣女在便利店貨架後蹲地便溺▼▼▼

日媒引述熟悉網路輿論的IT記者井上俊之（Inoue Toshiyuki）分析指，友都八喜選擇沉默並非理想做法，

我認為現在這樣的應對並不好。

他表示，社群平台已經變成「惡搞、大喜利（搞笑接龍）」的狀態，如果企業持續沒有回應，品牌形象恐持續受損，甚至影響外國旅客對該店的觀感，造成商機流失。至於這名白衣女目前尚未確認身分。

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