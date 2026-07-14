世界盃｜塞內加爾足協主席：隊醫僅受過婦科醫生培訓　球隊問題多

塞內加爾足協主席法爾（Abdoulaye Fall） 於7月13日表示，塞內加爾足球隊的隊醫缺乏在2026年美墨加世界盃期間為球隊提供支援所需的專業背景。塞內加爾隊在今屆世界盃於32強以2:3敗於比利時腳下，該國足協為球隊令人失望的成績往行檢討。



法爾周一在新聞發布會上表示，國家隊的隊醫僅「接受過婦科醫生培訓」，他指，這個問題發現得比較遲，導致球員們對球隊所能獲得的醫療支持水平感到擔憂。他說：「根據我收到的回饋訊息，球員們對這位隊醫提供的醫療服務缺乏足夠的信心。」他補充說，足協已在物色其他醫療專家加入，以增強球隊的信心。

法爾強調說：「我們必須找到令人信服的專家，讓他們感到安心，因為健康高於一切。」

塞內加爾體育醫學協會周一晚發表聲明，駁斥了這些指控，稱其「毫無根據且誹謗」。聲明稱，隊醫Abderahmane Fediore持有塞內加爾一間大學醫學院的運動醫學和運動生物學專科文憑。

塞內加爾足協主席法爾（ Abdoulaye Fall）強調說：「我們必須找到令人信服的專家，讓他們感到安心，因為健康高於一切。」(網上圖片)

塞內加爾隊內部近期並不平靜，由於嚴重的財務糾紛，包括拖欠獎金、主教練未領薪水且合約尚未續約等問題，球隊內部存在解散的風險。

根據非洲體育新聞報道，塞內加爾足協似乎正試圖低調處理球員獎金問題，儘管此前已向一眾國腳作出承諾，惟他們的獎金至今仍未發放。

早前有報道指，塞內加爾隊的世界盃備戰工作受到財政問題的嚴重影響，該國足協為球隊在美國的備戰駐地選擇的酒店遠未達到應付世界盃比賽所需的標準，早已引起一眾球員私下的不滿。另外，總教練柏比泰奧（Pape Thiaw）已經5個月沒有拿到工資，而且自今年初以來就一直處於無合約狀態，但仍然執教該隊。